‘(Re)Pensar a RAM e a democracia no combate à pobreza’ é o tema do IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social que decorre no próximo dia 15 de outubro no salão nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Nesta IV edição, o núcleo da Madeira da EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza pretende, através deste evento, reafirmar que a pobreza é uma violação de direitos humanos e um atentado à dignidade da vida humana.

Desta forma, e sob o escopo das comemorações dos 50 anos da Democracia em Portugal, a organização pretende envolver não apenas os profissionais, mas também a comunidade e os decisores políticos nesta reflexão.

Refira-se que este evento tem entrada gratuita e decorre entre as 09h30 e as 17h30, sendo que a sessão de abertura estará a cargo do padre Agostinho Jardim Moreira e do presidente do Parlamento regional, José Manuel Rodrigues.

‘Marcos da Democracia no combate à pobreza’ é o tema da primeira mesa redonda, com intervenção de Ana Teixeira, Francisco Faria Paulino e Liliana Rodrigues e moderação de Gil Rosa.

O segundo assunto em debate prende-se com ‘A persistência da pobreza: a urgência de pensar e agir’, a cargo de Fernanda Rodrigues e Fernando Diogo, com moderação de Licínia Freitas.

Depois da pausa de almoço, segue-se nova mesa redonda, moderada por Nicolau Fernandez e com intervenção de Miguel Silva, Marta Caires e Paulo Santos, que irão abordar ‘As responsabilidades dos média na luta contra a pobreza’.

A última mesa redonda, moderada por Paulo Jardim e a cargo de partidos políticos com assento parlamentar, irá centrar-se na ‘Pobreza e desigualdade e o questionamento da democracia’.

A cerimónia de encerramento contará com a presença da secretária regional Ana Sousa.