RASI: Casos de violência doméstica aumentaram 4,4% na Madeira

Na Madeira, enquanto a criminalidade geral aumentou em 2023, a violenta e grave registou uma das maiores descidas do país, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

A criminalidade violenta e grave subiu no ano passado nos distritos da Guarda (68,3%), Bragança (54,3%), Viseu (36,1%) e Setúbal (26,6%), enquanto as descidas ocorreram em Castelo Branco (29,1%), Região Autónoma da Madeira (17,8%), Santarém (14,4%) e Leiria (6,1%).

No âmbito da criminalidade geral, a violência doméstica é o crime que continua a apresentar maiores índices de queixas, apesar de ter registado uma ligeira descida de 0,1% no ano passado, em todo o país.

Na RAM, os números apontam para uma ligeira subida no número de casos, sendo que há mais 36 casos registados pelas autoridades em 2023. Segundo o RASI, foram registas pelas autoridades 851 ocorrências na RAM, enquanto no ano anterior essas chegaram às 815, portanto, um aumento de 4,4%. A violência doméstica contra cônjuge ou análogo assume mais de 85% de toda a Violência doméstica.