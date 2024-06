No âmbito do debate do Programa do XV Governo Regional, Paulo Alves e Pedro Ramos dirimiram um duelo sobre quem profere ‘mais mentiras’, com acusações mútuas.

O deputado do JPP leu diversas passagens em órgãos de comunicação social em que o secretário regional que tutela a Saúde assegurava que as urgências de Porto Moniz e Santana não seriam reabertas.

O governante ripostou que deveria ler até ao final, garantindo que a cada declaração sobre essa matéria referia sempre que essas reaberturas estariam consignadas ao reforço de recursos humanos, e contra-argumentou que Paulo Alves sim, “é um compêndio de mentiras” dizendo que o deputado do JPP traz ao plenário números falsos.

Na mesma área de intervenção, Pedro Ramos garantiu a Paulo Alves e também a Miguel Castro (Chega), que aquelas reaberturas, durante as 24 horas, são para manter e não se trataram de medidas eleitoralistas.