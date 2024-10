O movimento de visitantes no Porto Santo faz hoje a manchete do JM. Quase meio milhão de entradas e saídas foram registados nos primeiros oito meses deste ano, na Ilha Dourada. Destes 273 mil correspondem a viagens de barco e 147 mil de avião, meio de transporte que assinalou um aumento significativo.

Na rubrica Perdidos e Achados, recordamos os cidadãos desaparecidos na Madeira, que constam da lista da Polícia Judiciária. Aos sete rostos destacados na primeira página, há mais dois casos misteriosos.

Em Ocorrências, recordamos o recente desaparecimento, em Londres, de um enfermeiro, natural de Santana. Daniel, de 39 anos, não é visto há mais de uma semana.

Nesta edição, falamos também do fenómeno da probreza, tema que será desenvolvido num fórum, na próxima terça-feira. Saiba o que pensa Licínia Freitas, técnica do núcleo da Madeira da Rede Europeia Anti-Pobreza.

Em Cultura, fique a par do evento que vai trazer à Madeira praticantes nacionais e internacionais de breaking, entre os quais a atleta olímpica que representou Portugal em Paris.

Veja as fotografias do desfile de tratores que aconteceu em Santana e não perca as novidades tecnológicas, no JM Domingo.

Boa leitura!