PTP questiona prorrogação da concessão da via rápida sem Orçamento aprovado

Tendo por base o facto de o Orçamento Regional não ter sido aprovado, o Partido Trabalhista Português (PTP) veio esta tarde questionar o Governo Regional sobre a prorrogação do contrato de concessão da Via Rápida com a Via Litoral.

Raquel Coelho diz não entender “como será possível a extensão do contrato, considerando que não há Orçamento e estando o Governo Regional de saída com a iminência de eleições antecipadas”.

A dirigente trabalhista diz que algo não bate certo e acusa o Governo de “mentir às pessoas” e de usar o chumbo do Orçamento, para lançar o pânico sobre a população e responsabilizar a oposição.

“Primeiro, Miguel Albuquerque ameaça com a paralisação das obras do hospital, em consequência do chumbo do orçamento e pouco tempo depois o anunciam a prorrogação do contrato com o consórcio que faz a manutenção da Via Rápida. Mas, afinal têm ou não meios de contratualizar mais despesa. O chumbo do orçamento pelo visto é um entrave só para o que interessa”, considera Raquel Coelho.