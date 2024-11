O PTP exigiu a intervenção do Presidente da República e do representante da República na “reposição da legalidade”, para que seja dado cumprimento ao Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira no caso da adiamento ilegal da Moção de Censura do Chega.

“Os partidos não têm poderes para definir a data da moção de censura e muito menos para adiá-la”, assegura Raquel Coelho, em nota de imprensa.

A trabalhista considera estar perante “uma tramóia do PSD e dos partidos da oposição para impedir pela porta do cavalo a votação da moção de censura do Chega. “

PS e PAN acusados de “traição e de tentar boicotar a moção de censura ao governo”

Também esta tarde, o PTP pediu esclarecimentos sobre a decisão de voto dos partidos da oposição na Conferência dos Representantes dos Partidos, em relação ao “adiamento ilegal” da Moção de Censura do Chega.

O PTP acusa o PS e o PAN de traição aos eleitores: ”dizem uma coisa, mas fazem outra.”

“Não só a oposição não velou pela legalidade do cumprimento do Regimento da Assembleia da Madeira, como tentou pela porta do cavalo através da Reunião de Líderes boicotar e atrasar a Moção de Censura do Chega”, explicou Raquel Coelho.

“Ficamos a perceber preto no branco qual é a verdadeira intenção dos partidos representados no Parlamento Regional, nem a própria oposição tem interesse que o governo caia e que haja eleições”, lamentou ainda.