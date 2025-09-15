PTP denuncia “desleixo” a que Parque Desportivo de Água de Pena foi sujeito

A candidatura do PTP à Câmara Municipal da Machico realizou na manhã desta segunda-feira uma iniciativa política para denunciar o “desleixo “a que foi deixado o Parque Desportivo de Água de Pena.

António Roque, cabeça de lista do PTP às próximas Eleições Autárquicas, diz que o “empreendimento está ao desbarato, quando custou mais de 13 milhões de euros”, considerando que este é um “desperdício sobre um investimento público”.

O PTP pede a sua requalificação “para que o espaço possa receber novamente eventos culturais e desportivos”, tendo explicado que o , espaço está deteriorado, com infraestruturas a “cair aos pedaços, ferrugem, jardins negligenciados, sanitários precários, campos de jogos abandonados e parque infantil inexistente”.