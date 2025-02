O PSD, representado por Ricardo Nascimento, esteve este domingo na Tabua, junto a um empreendimento habitacional em construção, para reafirmar o compromisso com o acesso à habitação para as famílias da Madeira.

O partido realça que o investimento na construção e requalificação de fogos habitacionais tem sido uma prioridade e continuará a ser reforçado para garantir mais qualidade de vida às famílias da Região.

“Estamos a falar de um investimento real e concreto na melhoria das condições de vida da nossa população. Estas habitações, em concreto, representam segurança e dignidade para muitas famílias e serão entregues no final do primeiro semestre de 2026”, observa Ricardo Nascimento, destacando o esforço do Governo Regional para responder à crescente necessidade habitacional.

O PSD refere que as novas habitações fazem parte de um plano estratégico “que tem permitido aumentar a oferta de fogos acessíveis” na Madeira, posicionando a Região como a que “mais investe” no país em medidas de habitação. Nascimento reconhece que a habitação continua a ser um dos maiores desafios da atualidade e afirma que o PSD “tem demonstrado, com trabalho e resultados, que esta questão é uma prioridade”. O candidato enfatiza ainda que “estas construções que estão a ser realizadas em toda a Região vão permitir que mais famílias tenham um lar adequado às suas necessidades”.

O compromisso do PSD passa por continuar a investir na habitação acessível, garantindo que mais famílias possam ter acesso a uma casa própria. “No âmbito deste programa de apoio, já foram entregues, em 2024, as primeiras 146 habitações, nos concelhos de Câmara de Lobos e Machico. Este ano, serão atribuídas mais 440 casas e até o final do primeiro semestre de 2026, serão construídos e entregues às famílias um total de 805 fogos, distribuídos por toda a Região”, garante Ricardo Nascimento.