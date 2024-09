Vai ser apresentada na Comissão Política do PSD-M, na segunda-feira, uma proposta para a revisão da Lei Eleitoral com a criação de onze círculos eleitorais, um por cada concelho (num total de 47 deputados).

Porém, acresce um círculo de compensação , com 5 deputados, e um círculo de emigração , com 2 deputados, indo ao encontro daquilo que o presidente dos social-democratas havia prometido no comício realizado em agosto no Porto Santo.

Deste modo, a proposta prevê um alargamento do número de deputados e um “reforço da autonomia” de acordo com o presidente do PSD-M, que afirmou ser essencial que a Lei Eleitoral “tenha um conjunto de deputados em que é suposto os eleitores saberem qual é o deputado que representa o seu local”.

“Para não dizerem que a pluralidade não é garantida, contemplamos um círculo de compensação para 5 deputados”, confirmou o político aos jornalistas.

A Lei prevê ainda a aplicação do princípio da paridade e comtempla a votação em mobilidade.

Miguel Albuquerque anunciou-o esta tarde à margem de uma iniciativa na Ribeira Brava, mas a proposta terá de passar, primeiramente, na Assembleia Legislativa Regional e, depois, na Assembleia da República.