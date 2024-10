Bom dia!

Doroteia Leça ou Nuno Maciel. Um deles será o candidato do PSD à Câmara Municipal da Calheta nas eleições autárquicas do próximo ano. Sabe o JM que o partido avalia potencialidades da vice-presidente e do deputado, mas ainda não há decisões assumidas. Carlos Teles já entrou no seu último ano de mandato.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o tempo. Setembro foi dos 4 aos 30 graus. A temperatura máxima foi registada na estação de São Vicente e a mínima no Areeiro. O Lugar de Baixo esteve com 25ºC durante 30 dias.

Saiba ainda que Santana lamenta desaparecimento de enfermeiro e que avião muda rota para mãe dar à luz. Aeronave da TAP que vinha da Guiné-Bissau para Lisboa divergiu, terça-feira, para a Região com uma mulher em trabalho de parto. O bebé nasceu no hospital do Funchal e o caso está a ser investigado.

Câmara da Ponta do Sol fecha estrada para a cascata dos Anjos é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um drama social. Família que dormiu na rua espera casa há dez anos. Mãe e filho que viviam na moradia no Funchal onde desabou o teto foram ontem realojados no Porto Moniz.

Podem as autocaravanas pernoitar em áreas protegidas? Veja a resposta no Tirar a Limpo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!