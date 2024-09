No arranque do novo ano letivo, o Grupo Parlamentar do PSD destacou a “importância da estabilidade que caracteriza o início de ano escolar”, frisando o consequente impacto positivo para a comunidade educativa, fruto de políticas educativas bem-sucedidas e ajustadas às necessidades das escolas e dos profissionais de educação.

Numa ação junto à escola secundária Jaime Moniz, o deputado Nuno Maciel salientou que “todas as escolas estão a funcionar e estão abertas no seu pleno. Todos os alunos e todas as turmas têm os seus professores colocados e têm a generalidade das disciplinas em funcionamento. Isto só é possível porque tem havido políticas educativas que vão ao encontro daquelas que são as respostas e as necessidades das escolas”.

O parlamentar enfatizou ainda a elevada percentagem de docentes vinculados à Região (95%), “o que contribui para um início de ano sem constrangimentos. Esta situação, de acordo com o deputado, é fundamental para assegurar que o processo de ensino-aprendizagem se inicia de forma plena e eficaz. “Isto dá estabilidade ao sistema educativo, dá estabilidade às escolas e permite termos este arranque no ano letivo em normalidade e em tranquilidade”.

O sucesso das políticas implementadas foi igualmente evidenciado pelos resultados recentes dos estudantes madeirenses, com destaque para as colocações no ensino superior. «Desta forma, estão reunidas todas as condições para conseguirmos trabalhar o processo de ensino e aprendizagem com sucesso, consolidando as aprendizagens que vêm de trás e progredindo também nas aprendizagens dos alunos, por forma a que o sucesso educativo continue a ser uma realidade, como ainda agora vimos com mais de 90% dos estudantes colocados no ensino superior daqueles que acabaram o 12º ano», destacou.

Nuno Maciel fez ainda questão de enaltecer o trabalho dos órgãos de gestão das escolas, reconhecendo o seu papel determinante na organização e funcionamento eficaz das instituições de ensino.

Em jeito de conclusão, o social-democrata sublinhou a satisfação com o estado atual do sistema educativo na região, evidenciando que o nosso sistema educativo regional é o melhor a nível nacional. «É esta nota de normalidade, de tranquilidade, de professores satisfeitos com o sistema educativo que faz com que tenhamos, neste momento, na Região Autónoma da Madeira, dos três sistemas educativos que existem no nosso país, aquele que se traduz com maior estabilidade e com maior normalidade. Isto deixa-nos satisfeitos e cientes de que cumprimos, com responsabilidade, aquelas que são as nossas obrigações», concluiu.

O social-democrata reforçou, ainda, que o sucesso educativo dos alunos está no centro das preocupações do PSD e do Governo Regional, e reafirma o seu compromisso de continuar a acompanhar de perto o setor, garantindo que o sucesso educativo seja uma constante na vida dos alunos madeirenses.