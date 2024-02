Perante uma forte possibilidade de eleições antecipadas, entre os militantes do PSD cresce o desejo de o partido ir a votos com listas próprias. ‘PSD admite deixar o CDS’ é a manchete de hoje do JM.

Também sobre eleições, mas as Legislativas de 10 de março, pode ler nesta edição a entrevista ao cabeça de lista da IL, Gonçalo Maia Camelo. ‘IL defende sistema fiscal regional’ é o título.

’Crise política não atrasa hospital’ é outro destaque, com fotografia. O JM perguntou e o secretário regional das Finanças respondeu, explicando o que vai acontecer em relação ao novo hospital e em áreas como a habitação social, o complemento para idosos ou o aumento dos salários na função pública, num quadro de governo de gestão.

Solidariedade é tema nesta edição. Fique a par de uma campanha que visa ajudar crianças caboverdianas, promovida pelo Consulado Honorário de Cabo Verde, sob a responsabilidade de Susana Gramilho.

Em Educação, o destaque vai para uma jovem cientista da Camacha, que ganhou uma bolsa de investigação. Estas são as chamadas, há muito mais para ler no interior.