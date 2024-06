Bom dia!

O impasse nas negociações para a aprovação do Programa de Governo durou até ao final do dia de ontem. Perante os anunciados votos contra de PS, JPP e Chega, a maioria retirou a proposta que seria votada hoje e apresenta novo documento em menos de 15 dias. Miguel Castro já admite que vai ouvir o povo.

Cafôfo explica como governar em duodécimos. Líder do PS garante que é possível tomar decisões. E acusa o governo de gestão de já ter aumentado este ano a despesa corrente em mais 32 milhões de euros.

ASSICOM alerta para obras em risco. Setor da construção teme ser afetado com atrasos por falta de Orçamento Regional. João Carlos Gomes afirma que há contratos que não se vão cumprir.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o tempo. Verão será mais ameno. Nova estação arranca hoje com previsão de temperaturas mais baixas do que no ano passado.

Filho de Marcelo já é arguido no caso gémeas é outro assunto de revelo nesta edição que destaca também duas Ocorrências: Mulher agredida na Fernão de Ornelas; Carro roubado a turista alemão.

