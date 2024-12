Apesar de ainda não ter sido divulgado pelo gabinete do Presidente da República, o PS divulgou esta manhã que será recebido por Marcelo Rebelo de Sousa no dia 8 de janeiro, no âmbito das audiências que o alto responsável irá manter devido à crise política na Madeira.

Mais tarde, foi informado que, afinal, a audiência será no dia 7.

Esta manhã, numa iniciativa política, Paulo Cafôfo revelou que o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa será no dia 8 de janeiro, adiantando que, à semelhança do que já disse ao Representante da República, irá transmitir ao Chefe de Estado que neste quadro parlamentar não é possível haver uma solução governativa e que devem realizar-se eleições legislativas regionais antecipadas.



(Esta notícia foi atualizada às 17h15)