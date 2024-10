Bom dia!

O vereador com o pelouro do Urbanismo é a aposta dos socialistas para as autárquicas do próximo ano em Machico. Com a saída de Ricardo Franco por limite de mandatos, o PS opta por lançar o engenheiro informático que já está na Câmara desde 2017. Candidatos às Juntas também estão escolhidos. Paulo Cafôfo e Luís Bettencourt tentam acordo no Porto Santo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um crime. Aumentam os custos com ciberataques. Conferência promovida pela MEO Empresas alerta para riscos acrescidos, sobretudo nas instituições mais frágeis. Especialistas também comentam o reforço das soluções de defesa.

Saiba ainda que homem que matou mulher apanha 19 anos de prisão e que a polícia prende ladrão em flagrante numa moradia.

Idosa penhorada por conta com 28 anos é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um empresário novamente detido em Loures por causa do subsídio de mobilidade. Deixou a prisão preventiva por limite temporal. Saiu e foi capturado logo depois.

Tudo isto e muito mais o seu JM desta quarta-feira!