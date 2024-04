PS: Governo como avalista na compra de habitação até aos 40 anos

O PS procede na manhã deste sábado à apresentação formal da lista candidata às eleições regionais de 26 de maio próximo.

No hotel do Castanheiro, os 47 candidatos foram enumerados um a um, por ordem decrescente, com ponto alto para a entrada do líder do partido e cabeça de lista, Paulo Cafôfo.

Paulo Cafôfo que disse acreditar que este possa ser o “primeiro dia do resto das nossas vidas”.

“O PS está pronto para governar e eu estou pronto para ser presidente do Governo Regional”, garantiu, aditando que esta é “uma lista robusta, que promove a unidade”.

Antes, à comunicação social, sintetizou um pouco daquilo que pareceu ser já um programa de governo. Entre as medidas que garante irá tomar quando chegar à Quinta Vigia, relevou, por exemplo, a intenção de que o Executivo madeirense colabore de outra forma na aquisição de habitação para jovens, até aos 40 anos, como catalogou. Na prática, o Governo será um avalista junto da banca, permitindo baixar juros, “porque o risco é praticamente nulo” e se “por alguma razão a pessoa não cumprir, o Governo passa a ser senhorio”.

Outra medida mediática tem a ver com o ferry. Com Cafôfo na Quinta Vigia, garante, uma das primeiras medidas “será o lançamento do concurso internacional. Aliás, se fossemos governo, já teríamos o ferry”.

Conheça abaixo a lista completa:

LISTA DO PS

1 – Paulo Cafôfo

2 – Marta Freitas

3 – Ricardo Franco

4 – Sara Cerdas

5 – Emanuel Câmara

6 – Sancha Campanella

7 – Sérgio Gonçalves

8 – Isabel Garcês

9 – Avelino Conceição

10 – Victor Freitas

11 – Olga Fernandes

12 – Jacinto Serrão

13 – Rui Caetano

14 – Patrícia Agrela

15 – Miguel Brito

16 – Gonçalo Aguiar

17 – Cátia Pestana

18 – Carlos Coelho

19 – Dorisa Aguiar

20 – António Alves

21 – Jesus Santana

22 – Sara Silva

23 – João Pedro Mendes

24 – Leonilde Cassiano

25. Cristina Filipa de Sousa Abreu Chaves

26. Gonçalo Filipe Moniz Jardim

27. Andreia Caetano

28. Tânia Maria Freitas Gonçalves Silva

29. António Jorge Nóbrega Quintal

30. Ana Sofia de Freitas Dias

31. Cláudia Sofia Alves da Costa

32. Duarte Fernandes

33. Márcia Mendonça

34. Júlio Curado

35. Catarina de Almeida

36. Filipe Balona

37. Márcia Santos Alves

38. Nilson José de Freitas Jardim 39. Ana Isabel Cró Oliveira

40. Ricardo Jorge Pontes Gouveia

41. Célia Magda Barros Pestana Fragoeiro

42. Urbano Sousa Ferreira

43. Lina José Gonçalves

44. António Leonardo Silva Santos

45. Audília Sousa

46. Nádia Melim

47. Diogo José Costa Serrão Goes