PS garante aumento das quotas de pesca do atum

O PS garantiu, hoje, o aumento das quotas de captura do atum e o reforço dos apoios para a renovação da frota de espadeiros, caso seja eleito.

Em Machico, Paulo Cafôfo lembrou as “preocupações que têm vindo a ser manifestadas pelos pescadores e armadores sobre as quantidades de atum que são permitidas capturar”, deixando a garantia de que um Governo Regional do PS “irá empenhar-se para que seja possível aumentar as quotas”.

O PS compremete-se, também, com a defesa de um regime de exceção para a pesca comercial artesanal dirigida a tunídeos, na reserva Natural das Ilhas Selvagens, exercida por embarcações que integrem o sistema de monitorização contínua das atividades da pesca, sem colocar em causa o estatuto de proteção destas ilhas. Isto porque, deu conta Paulo Cafôfo, “a pesca do atum na Madeira é feita através de salto e vara, uma técnica sustentável e que não põe em causa a biodiversidade do meio marinho”.

O cabeça de lista referiu, ainda, a questão da “necessária renovação da frota de pesca da espada, cujas embarcações já não oferecem as condições adequadas”. O candidato do PS acusou o Governo Regional do PSD e do CDS de “ter perdido oportunidades e de não ter garantido o apoio atempado à renovação dos barcos de pesca da espada, uma situação que acarreta grandes consequências para os pescadores e armadores que se dedicam a esta atividade”.

O líder socialista criticou que “só em vésperas das últimas eleições regionais, tarde e mal, o Executivo veio anunciar um investimento de cinco milhões de euros para a renovação dos espadeiros (um milhão de euros no orçamento regional para 2024 – que acabou por não ser aprovado por culpa do PSD –, dois milhões em 2025 e outros dois milhões em 2026), os quais se revelam insuficientes para a quantidade de embarcações em causa”.

“Já basta de andarem sempre a empurrar o problema para a frente. A pesca é uma das atividades tradicionais fundamentais para a nossa economia, para o sustento de muitas famílias e enquanto contributo para a nossa soberania alimentar”, apontou Paulo Cafôfo, asseverando que, com o PS, serão reforçadas as verbas destinadas à renovação da frota de espadeiros.