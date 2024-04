A secretária-geral do Partido Socialista, Marta Freitas, foi outra das convidadas que compareceu no 19.º Congresso Regional do CDS-PP, que terminou ao início desta tarde no hotel VidaMar e elegeu José Manuel Rodrigues como novo líder.

Congresso onde, só no dia de ontem, o presidente cessante, Rui Barreto, deixou um claro recado ao PS, pedindo ao eleitorado para não cair na “esparrela do socialismo”.

Na ótica de Marta Freitas, este congresso colocou a nu aquele que classificou como um partido “desgastado”.

Essa erosão é atribuída aos anos de governação conjunta com o PSD e a socialista não acredita que o CDS-PP não venha, caso seja necessário, a contrair novo matrimónio com os social-democratas.

“O que nós vemos neste congresso é um CDS desgastado de anos de governação coligado com o PSD e, portanto, não vemos nada de novo. Aqui, em algumas propostas, identificamos que o CDS reconhece as lacunas que foram assinaladas pelo PS ao longo destes tempos. O que sabemos é que o CDS teve um papel ativo nesta crise política e foi conivente com as políticas adotadas na Região ao longo destes anos”, sumarizou.

“Sabemos que, à primeira oportunidade, darão a mão ao PSD para uma próxima governação. É isso que ficou evidente neste congresso”, vincou.