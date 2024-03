O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um pedido de audição parlamentar à secretária regional da Inclusão e Juventude e à administração da Associação ‘Living Care’, com vista a solicitar esclarecimentos sobre os serviços prestados aos utentes do Lar da Bela Vista, a previsão das obras de requalificação desta infraestrutura e o acordo que levou a que a gestão do lar tenha passado para a esfera privada.

A deputada Isabel Garcês dá conta do facto de o Lar da Bela Vista se encontrar “há muito tempo” a necessitar de obras de requalificação, lembra que a passagem do lar para a tutela privada aconteceu o ano passado e que, neste âmbito, foram transferidos 143 funcionários do referido estabelecimento para outros organismos da administração pública.

A somar a esta situação, a socialista mostra-se apreensiva em relação às notícias vindas a público esta semana no JM-Madeira, que apontam para a existência de “conflitos internos” e “boicotes” na gestão do grupo ‘Living Care’, verificando-se atrasos nos pagamentos a empresas prestadoras de serviços e a enfermeiros contratados.

“Todos estes factos são muito preocupantes e têm consequências diretas na qualidade da prestação de serviços aos utentes do Lar da Bela Vista”, observa Isabel Garcês, considerando que, perante esta situação, “o Governo Regional tem a obrigação e o dever de fiscalizar e garantir a qualidade da prestação de serviços à população idosa, que se encontra mais vulnerável e fragilizada”.

Os socialistas fazem notar igualmente que o contrato estabelecido entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Associação ‘Living Care’ originou a transferência de competências e de dinheiros públicos no âmbito da gestão do Lar da Bela Vista. Nesse sentido, pretendem aferir se as condições e o funcionamento das infraestruturas são os adequados ou se colocam em risco a qualidade de vida dos idosos que lá residem, bem como se os recursos humanos são em número suficiente para os cuidados a prestar aos utentes, garantindo os seus direitos e bem-estar.

Assim, o PS requer a marcação de uma audição parlamentar com a presença da secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, da atual diretora da Associação ‘Living Care’, Maria Clara Amorim, e dos administradores cessantes, Tony Saramago e Joaquim Sousa Lino, para que deem esclarecimentos em relação aos serviços prestados aos utentes do Lar da Bela Vista, a previsão para o início das obras de requalificação e sobre a aplicação dos dinheiros públicos no referido acordo de cedência da gestão do estabelecimento.