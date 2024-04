“A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente repudia publicamente as graves declarações do Juntos pelo Povo realizadas hoje a propósito da intervenção de limpeza das invasoras que o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza está a realizar na Estrada das Ginjas, em São Vicente, que traduzem o desconhecimento absoluto da realidade”.

Isto mesmo dá conta uma nota enviada à redação, que refere que “as declarações efetuadas, além da tentativa de confundir a opinião pública e de ofender todos aqueles que na sua condição vulnerável de saúde continuam a ser tratadas como um brinquedo na ação partidária do Juntos Pelo Povo, revelam apenas que na ausência de argumentos, confunde Saúde com Ambiente”.

A Secretaria do Ambiente reitera “a urgência da intervenção a cargo do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza pela necessidade de garantir acessos e prevenção de incêndios florestais, controlo da propagação das espécies invasoras numa zona que faz parte da Laurissilva. Uma intervenção cirúrgica de remoção das espécies invasoras, realizada por funcionários do IFCN com experiência neste tipo de trabalho e que já não era feita desde 2019”.

Assim, e “porque o ambiente é uma causa maior, a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente convida publicamente o Juntos pelo Povo a inteirar-se da realidade numa visita guiada à floresta Laurissilva e ao trabalho diário de dezenas de trabalhadores”.