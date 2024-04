O presidente do Governo Regional disse hoje que não participou na sessão solene das comemorações dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, na Assembleia Legislativa da Madeira, porque teve “um assunto particular que tinha de tratar, que era imperativo”, mas sublinhou que o Executivo regional esteve representado [por Pedro Ramos].

“O Governo Regional esteve representado; na Câmara Municipal, o Governo também celebrou e esteve representado. Eu, hoje de manhã, tinha um assunto particular que tinha de tratar, que era imperativo, mas não há nenhum drama, nenhum problema, porque a celebração do 25 de Abril foi feita pelo primeiro órgão de Governo da Região, que é a Assembleia Regional”.

Sobre os motivos para celebrar Abril, Miguel Albuquerque disse que “a primeira coisa que temos de celebrar é óbvia: foi graças ao 25 de Abril que hoje vivemos numa democracia pluralista”, apesar de o verão quente de 1975 ter sido “muito conturbado”, sobretudo, “quando se deu a tentativa do PCP tomar o poder em Portugal”. A estabilização política chegou a partir do 25 de Novembro.