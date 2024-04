PS diz que “perseguição de Governo de Miguel Albuquerque é um atentado à Democracia”

O PS alude para uma “perseguição” do Governo Regional de Miguel Albuquerque, devido à demissão de António Trindade, adjunto da secretária regional da Agricultura e Ambiente, “por este ter sido apoiante da lista opositora a Miguel Albuquerque nas eleições internas do PSD-Madeira”.

“A atitude do Governo Regional constitui um verdadeiro atentado à democracia. A prepotência de Miguel Albuquerque e a aversão a pensamentos diferentes levam-no a utilizar abusivamente o cargo de presidente do Governo Regional para fazer retaliação política”, afirma a secretária-geral do PS-Madeira.

Marta Freitas considera que “o clima de medo instalado no PSD já tinha sido denunciado por apoiantes da candidatura adversária de Miguel Albuquerque, mas fica agora bem claro aos olhos de todos os madeirenses e porto-santenses”. E acrescenta: “demitir pessoas de cargos da Administração Pública Regional em consequência de uma competição eleitoral interna de um partido é um total desrespeito pelos princípios democráticos e apenas contribui para minar a confiança da população nas instituições que se querem ao serviço do povo”.