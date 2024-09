Alerta para incêndio provoca alarme em zona residencial

Um alerta para um incêndio numa habitação ativou vários meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal para os apartamentos da Quinta Josefina, no Funchal.

Segundo conseguimos apurar, um fogo já dominado e extinto, num apartamento, fez soar os alarmes, sendo que várias viaturas apenas aguardam novas instruções no local.

Conforme também se apurou, existe ainda um indivíduo no interior dessa habitação que se recusa a sair.

Embora as informações sejam escassas, o Jornal sabe que a PSP está a tentar demover o cidadão.

No local, além do muito aparato por ser uma zona com muitas residências, os Bombeiros Sapadores ativaram quatro veículos urbanos de combate a incêndios, um deles uma autoescada, e uma ambulância.

Neste momento, a ocorrência está finalizada, segundo apurou o JM.