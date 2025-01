PS defende que sustentabilidade do turismo exige “trabalho de formiga” e critica o Governo

O PS-Madeira defende, em comunicado, “a necessidade de garantir a sustentabilidade do turismo, apostando numa qualificação do produto que concilie a gestão dos fluxos turísticos com a preservação dos espaços naturais, bem como olhando à valorização dos recursos humanos”.

O comunicado resulta de uma reunião que Paulo Cafôfo teve hoje, ao início da tarde, com o empresário André Barreto, diretor geral do hotel Quintinha de São João.

Perante os números que o setor do turismo tem vindo a apresentar, o líder do PS-Madeira conclui que “o Governo Regional tem tido uma atitude de cigarra, quando devia ter a atitude da formiga e trabalhar para que estes números possam ter sustentabilidade no futuro”.

“O turismo não pode ser visto só como o vender quartos. É muito mais. O turismo é experiência e é a experiência que as pessoas têm que faz a diferença na qualidade do destino”, disse Cafôfo, citado no comunicado, salientando é preciso olhar para o produto, o qual, considera “deteriorado”.

Como exemplo, aponta o estado em que se encontram alguns locais de interesse turístico, “com falta de manutenção e excesso de carga humana”, situações que, na perspetiva de Paulo Cafôfo resultam, para os turistas, numa “má experiência”.

“Vemos economias como a alemã, a inglesa, a francesa e a espanhola, que estão num ciclo baixo, de quase recessão económica, e isso vai ter influência no nosso turismo”, alertou assim para a urgência de uma aposta na qualificação do produto.

Na opinião de Cafôfo, “é preciso uma gestão e organização de fluxos, porque há percursos que não poderão ter o número de pessoas ilimitado e que terão de ser organizados por horas e por número utilizadores”.

O líder socialista defende igualmente a criação de outras alternativas, no pressuposto de que a Região tem mais locais de interesse turístico, mas que não dispõem das condições para poderem ser visitados (informação e segurança).

“Este é um ponto importante para a qualificação do produto, que precisa de um trabalho de formiga e não de cigarra, como tem feito o Governo Regional”, observou.

De acordo com o comunicado, o presidente do PS-M defende a valorização dos trabalhadores da hotelaria. “Este é o nosso principal setor e há que valorizar a experiência, o conhecimento e o profissionalismo”, sustentou, vincando a importância de melhorar os salários e apostar na formação, fatores que serão também determinantes para elevar a qualidade do serviço.