Paulo Cafôfo criticou, esta manhã, aquelas que aponta serem “mentiras, contradições e ocultações”, proferidas pelo Governo Regional no que diz respeito ao combate aos incêndios.

O presidente do PS Madeira adiantou que “as informações que têm sido veiculadas pelos especialistas ouvidos na Comissão de Inquérito configuram matéria para ser enviada ao Ministério Público”.

Em conferência de imprensa na Serra de Água, chamou à atenção para “a falta de transparência em todo este processo, apontando as contradições verificadas entre as afirmações do secretário regional da Saúde e Proteção Civil e do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil em sede de Comissão de Inquérito”, referindo que “a 29 de outubro, Pedro Ramos disse que ainda não havia relatório sobre os incêndios, ao passo que, esta quinta feira, António Nunes revelou que esse relatório já estava pronto no dia 17 de outubro”. “O secretário regional faltou à palavra”, condenou o líder socialista, acrescentando que aquele responsável tenta lançar uma “cortina de fumo” relativamente à ação do Governo.

Paulo Cafôfo considera que “o combate aos incêndios não foi um sucesso”, lembrando que “os próprios especialistas que têm ido à comissão de inquérito são perentórios em afirmar que houve uma má gestão” neste processo.

O presidente do PS-M mostrou-se insatisfeito face “ao facto de o presidente do Governo ter demorado quatro dias a chegar à Madeira”, ter vindo “picar o ponto” e voltado “para o areal do Porto Santo, para apanhar sol numa espreguiçadeira”. “Isto é desprezo, falta de consideração e de respeito. Uma pessoa que tem esta postura não é digna do cargo que ocupa”, atirou.

Mais assegurou que o PS “não vai deixar passar esta questão em branco”. “Os fogos foram extintos, mas o Governo continua a arder, não só na questão dos casos de justiça, mas, acima de tudo, na forma como geriu mal todo o combate aos fogos de agosto”, disse.

Por fim, reforçou que “o Executivo tenta esconder a sua incompetência e negligência no combate aos incêndios”, lançando críticas ao presidente do Governo “por se ter escusado a ir à Assembleia Legislativa responder presencialmente perante a Comissão de Inquérito, optando por responder por escrito”, desconfiando que estas respostas tenham sido escritas “não pelo próprio Miguel Albuquerque, mas por juristas”. Além disso, condenou “o facto de alguns jornalistas terem sido impedidos de fazer a cobertura dos incêndios”.

Perante tudo isto, Paulo Cafôfo afirma que há matéria para ser enviada ao Ministério Público.