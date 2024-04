PS acusa Carlos Fernandes de “relegar para segundo plano” os interesses da comunidade madeirense na Venezuela

O coordenador da Secção da Diáspora e das Comunidades do PS-Madeira critica, em comunicado, o deputado do PSD-M à Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Fernandes. “Na luta pela sua sobrevivência política, relega para segundo plano os interesses da comunidade madeirense na Venezuela”, acusa.

Em resposta ao deputado social-democrata, que ontem havia atacado a atuação do ex-secretário de Estado das Comunidades, Jesús Santana considera que as declarações do parlamentar “são um claro exemplo de alguém que coloca os interesses do seu partido à frente dos interesses da comunidade portuguesa na Venezuela, num exercício de sobrevivência política de vale-tudo para manter o seu tacho de deputado”.

O socialista questiona o que fez Carlos Fernandes nos últimos cinco anos enquanto deputado na ALRAM em prol da comunidade portuguesa na Venezuela, “para lá da habitual desonestidade, petulância e má-educação que pautam as suas intervenções”.

Jesús Santana acusa Carlos Fernandes de, “por manifesta incapacidade, parcialidade e má-fé, omitir os factos e os avanços conseguidos durante o mandato de Paulo Cafôfo à frente da pasta das Comunidades Portuguesas, onde assumiu o apoio à comunidade na Venezuela como uma prioridade, interrompida com a queda do Governo da República”.

Jesús Santana vinca que “os mais de 300 mil portugueses e lusodescendentes residentes na Venezuela sempre estiveram no centro das preocupações do mandato do anterior Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, como é cabalmente e facilmente comprovado pelas iniciativas desenvolvidas ao longo de todo o mandato”.

O coordenador da Secção da Diáspora do PS deixa ainda um repto a Carlos Fernandes: “pode começar por trabalhar pela comunidade madeirense na Venezuelana ao exigir ao novo governo da sua cor partidária trabalho, respeito e compromisso em temas sensíveis que vinham a ser desenvolvidos no anterior mandato, como o aprofundar do acesso a cuidados de saúde e a melhoria dos instrumentos de proteção social”.