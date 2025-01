Na Quinta Vigia, o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, enquadrou aos jornalistas: “Nós temos um protocolo estabelecido com o SEF já há alguns anos e que tem permitido que os atendimentos sejam mais céleres aqui na região, porque nós, Direção Regional, fazemos os agendamentos e depois as pessoas são atendidas pelos serviços administrativos, pelo atendimento, neste caso, da AIMA”, sustentou.

“Isto permite, de facto, que os nossos imigrantes, os estrangeiros que residem na Madeira, em pouco mais de um mês, passem do agendamento ao atendimento, o que é uma realidade (...) não tem paralelo ao nível nacional”.

Pedro Portugal Gaspar, presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), está de visita à Madeira, com uma agenda preenchida que passou pelo Palácio do Governo, Loja do Cidadão e Quinta Vigia, onde está a ser recebido por Miguel Albuquerque.