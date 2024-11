O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC) recomendou hoje à população um conjunto de precauções a adotar face às previsões de mau tempo, sobretudo entre o fim da tarde de hoje e a manhã de sábado.

Em comunicado, a Proteção Civil refere que, “associado à depressão que tem condicionado o estado do tempo no arquipélago da Madeira, prevê-se a continuação de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, em especial entre o fim da tarde do dia 15 [sexta-feira] e o início da manhã do dia 16 [sábado]”.

O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda, assim, que sejam evitadas viagens para as zonas mais afetadas “por este tipo de situação meteorológica”.

Adotar uma condução defensiva, não circular por zonas com risco de derrocadas e garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais são outras das recomendações da autoridade regional.

A Proteção Civil alerta também para os riscos em percursos auto e apeados, “sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais”.

As costas sul, norte e as zonas altas da Madeira vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, entre as 15:00 e as 21:00 de hoje, passando depois para laranja até às 09:00 de sábado, e novamente para amarelo até às 18:00, segundo o IPMA.

Para a ilha do Porto Santo, está previsto aviso amarelo entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica

A capitania do Porto do Funchal também emitiu avisos de vento forte, agitação marítima forte e de mau tempo para a orla marítima a Madeira, alertando a comunidade marítima e a população em geral para as precauções a adotar.