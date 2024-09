O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defendeu, hoje, em Paris, mais proximidade entre os povos, mais respeito pelas culturas, e uma maior eficácia da Organização das Nações Unidas (ONU) na mediação dos conflitos.

Estas três diretrizes são, para José Manuel Rodrigues, elementos essenciais para a promoção e manutenção da Paz, e para a existência sociedades mais tolerantes e respeitadoras das diferenças, em todo o mundo.

Foram declarações proferidas no “Fórum 21” do Encontro Internacional pela Paz, que decorre desde domingo em Paris. No fórum, que teve como tema “a convivência entre os povos”, o líder madeirense começou por referir que “a proximidade entre os povos e o respeito pelas suas culturas são o segredo para a PAZ. Quando nos conhecemos e aceitamos as nossas diferenças, é mais fácil uma sã e produtiva convivência e, independentemente das religiões e dos sistemas políticos, é possível dialogar, conversar e chegar a consensos e entendimentos sobre as grandes questões da humanidade”.

José Manuel Rodrigues socorreu-se da história da Madeira para exemplificar como a cultura de tolerância tem efeitos positivos na convivência entre as sociedades. “Esta abertura ao Mundo, alicerçada no facto de a Madeira ter sido a primeira de todas as descobertas de Portugal e a plataforma daquilo que os historiadores, hoje, designam de primeira globalização, deu-nos uma mundivisão e uma abertura a outras civilizações e a outras culturas, atitude que perdura até aos nossos tempos”, afirmou.