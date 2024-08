A Universidade da Madeira acolhe a 12ª Conferência Internacional sobre Jogos Sérios e Aplicações para a Saúde (SeGAH 2024), com a presença de cerca de 80 delegados de 25 países, nomeadamente investigadores, profissionais e académicos.

Uma área de criação científica que a Universidade da Madeira tem dedicado atenção e vindo a criar projetos para o Serviço Regional de Saúde. O secretário regional de Saúde e Proteção Civil destacou essa relação e ligação entre o SESARAM e a UMa, sendo que a academia madeirense, através do NeuroRehab Lab, já desenvolveu projetos no âmbito da reabilitação cognitiva, nomeadamente para o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, “único do país, tendo já recebido mais de 300 pacientes”.

Pedro Ramos apontou também o projeto de ‘mapping’ do tecido cerebral que pode ser usado pelos neurocirurgiões quando estão a remover lesões tumorais com o doente acordado. “São projetos com algum impacto na saúde dos nossos pacientes e estamos muito satisfeitos com o grau de investigação e o patamar que ambos os projetos já atingiram”.

Lembrando a construção do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, Pedro Ramos salientou que a parceria com a UMa é para continuar. A designação “não pode estar apenas no papel, mas no terreno, com este intercâmbio entre os profissionais e os investigadores da Universidade”.

Sergi Bermudez, investigador da UMa, e responsável pela organização da conferência internacional, explicou que a razão do encontro ser na Madeira prende-se com a produção que o grupo de investigação da UMa tem desenvolvido há mais de uma década, através do NeuroRehab Lab. “Temos ganho, nos últimos anos, alguma visibilidade, e foi-nos dada a possibilidade de organizar a Conferência.

O encontro internacional pretende “trazer as últimas inovações que têm surgido ao nível de videojogos e tecnologias interativas e como podem ser usadas na área da saúde, ao nível de “novas terapias e paradigmas de reabilitação, métodos que sem a utilização das tecnologias não seria possível”. Assim, o objetivo é aliar as vertentes tecnológica e da saúde na área dos videojogos.