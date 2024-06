Bom dia!

A reunião de segunda-feira, entre Governo e partidos, é determinante para o calendário que se segue. Fontes social-democratas admitem ao JM que a ideia é entregar o novo Programa na próxima semana para discutir rapidamente. Se for aprovado, segue-se o Orçamento em julho. Em caso de chumbo, o PSD vai responsabilizar a oposição por novas eleições.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página de boa memória. Monte do tempo a vapor. Núcleo cultural que já foi estação de comboio recorda história da freguesia.

Destaque também nesta edição para a Calheta. Teles alerta e Albuquerque promete. Dia do Concelho marcado por recados políticos e garantia de investimentos.

Saiba que PS chumba proposta do ‘ferry’ e que populares ajudaram turista que caiu no Pico do Areeiro.

‘Juntos à Mesa’ com receitas nacionais é mais uma proposta gastronómica. Primeira fase do evento decorre hoje e amanhã, no restaurante ‘Pau de Lume’, com iguarias do Minho. Em julho, será a vez dos Açores.

Não perca ainda Festa rija em Santa Cruz.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!