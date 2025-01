A produção de mel de abelha em 2024 situou-se nos cerca de 128 mil quilos. Um aumento quando comparado com o ano anterior, quando a produção foi de 120 mil quilos.

“Este é um setor que tem merecido muita atenção e apoio do Governo Regional e que se tem repercutido também no aumento do número de apicultores, que no ano passado foi de 367 (+63), e consequentemente no número de colmeias e apiários”, diz a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, a qual destaca que além do apoio técnico, interveio junto dos apicultores desde a primeira hora nos incêndios de 2023 e 2024.

Segundo o diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, estas ajudas têm sido “determinantes” para que a produção tenha aumentado apesar dos incêndios.

“À semelhança do que tem vindo a acontecer prestamos de imediato o apoio necessário logo nas primeiras horas e os auxílios dados em 2023 e 2024 foram muito importantes para que o sector continue a crescer” disse o responsável.

Assim, no ano transato e referente aos incêndios de 2023, 14 apicultores receberam material apícola (ninhos, colmeias, alças, e laminas de ceras) para reposição das suas perdas. Já ao nível da alimentação, para o mesmo ano, 36 apicultores receberam quase 8 mil quilos de açúcar para alimento de 927 colmeias.

Já ao nível dos fundos comunitários, através do PEPAC Madeira estão previstos os apoios anuais, cujas candidaturas deverão começar no primeiro trimestre. Trata-se de um auxílio pago em função do número de colmeias.

Importa referir que, além destes apoios extraordinários em virtude dos incêndios, anualmente é fornecido gratuitamente medicamentos para que os apicultores possam tratar os enxames. Em 2024 a totalidade desses medicamentos ascendeu a 73 mil euros, quando em 2023 foi de 40 mil e 2022 de 38 mil euros.

Durante este fim de semana, realiza-se a festa da poncha e do mel na freguesia da Serra de Água. Um evento da iniciativa da Casa do Povo local e que conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente através de um contrato programa no valor de cerca de 8 mil euros promovendo assim os produtos regionais e a economia local.