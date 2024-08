O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira agradeceu, esta sexta-feira, a capacidade de inovação e de empreendedorismo dos empresários que participam na Festa Gastronómica do Caniço. “Apesar das adversidades, o setor da restauração tem sido um dos setores que mais tem sabido reinventar-se, mostrando a cultura gastronómica madeirense em todas as suas vertentes, desde a tradicional à moderna, adaptando-se também à nova cozinha”, constatou José Manuel Rodrigues durante na visita ao certame, após a cerimónia oficial de abertura.

“A cebola, servida de escabeche, e o tabaibo, dado a provar na forma de gelado, são exemplos de que a gastronomia da Madeira não parou no tempo”, afirmou José Manuel Rodrigues perante os empresários, a quem agradeceu, também, a capacidade de “resiliência”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visitou, nesta sexta-feira, ao fim da tarde, todos os stands da Festa Gastronómica do Caniço, acompanhado da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, do presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, e de mais entidades civis e religiosas presentes no momento da abertura do evento.

A 35.ª edição da Festa Gastronómica do Caniço conta com 27 espaços, onde estão instalados os melhores restaurantes, bares e comerciantes da freguesia e da Madeira.

A animação de rua e a música estarão presentes até ao dia 21 de agosto, altura em que a Festa Gastronómica do Caniço chega ao fim.

O primeiro dia foi animado pela Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, pelo Teatro Bolo do Caco, pelos Triova Voices, que fizeram um tributo aos Il Divo, e culimou com o DJ William.