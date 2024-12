O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira marcou presença na Festa de Natal do Estabelecimento Prisional do Funchal, que teve lugar na tarde desta quinta-feira.

José Manuel Rodrigues mostrou-se emocionado por, uma vez mais, poder levar uma mensagem de alento e de esperança aos reclusos, relevando que não obstante estarem privados da liberdade, podem e devem imaginar o futuro e “um novo horizonte”, onde serão novamente livres e terão oportunidade de reescrever a sua história.

“É sempre com emoção que venho a esta festa de Natal, numa altura em que assinalamos a vida do salvador”, afirmou, lembrando as palavras de Jesus: “Jesus disse que ‘quem nunca errou, que atire a primeira pedra’”. O Presidente do Parlamento madeirense apelava, desta forma, aos valores cristãos do humanismo, da tolerância e do perdão, notando que uma prisão, ainda que seja “um local de tensão, de sofrimento e de dificuldade, é também um local que representa a esperança, um novo horizonte e a redenção.”, disse, sublinhando, ainda, o valor inestimável da dignidade de cada um.

”Nunca percam a vossa dignidade, nunca percam a necessidade de viver. Lá fora, há uma oportunidade à vossa espera”, concluiu, deixando a todos votos de um Feliz Natal.