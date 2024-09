O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, na manhã desta terça-feira, em audiência para apresentação de cumprimentos, o novo Comandante da Estação de Radar N.º 4, Capitão Ivo Diniz, natural de Câmara de Lobos, que tomou posse a 4 de setembro último, sucedendo no cargo a João Boita, que, entretanto, assumiu funções na Direção de Engenharia e programas, à frente do Centro de Guerra Eletrónica.

O presidente do Parlamento regional desejou a Ivo Diniz as maiores felicidades no desempenho das novas responsabilidades e elogiou a importante missão da Força Aérea na Madeira, plasmada no trabalho desenvolvido pelos seus militares. O Comandante recém-empossado agradeceu as palavras de José Manuel Rodrigues e assegurou que a Estação de Radar N.º 4 conta com uma equipa competente e empenhada em manter a unidade “completamente operacional, 24 horas por dia, 365 dias por ano”, nas suas várias e exigentes valências, garantindo “um espaço aéreo com máxima segurança”, principal missão da Força Aérea.