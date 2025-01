Pelas 19 horas do dia 5 de janeiro a Praça do Povo, no Funchal, será palco para o Cantar dos Reis que, pela primeira vez, vão acolher a iniciativa numa organização da ACAPORAMA - Associação de Casas do Povo da Madeira.

“O Cantar dos Reis é um dos momentos mais especiais do calendário natalício madeirense”, começou por referir Eduardo Jesus.

“Ele representa o que de mais genuíno temos: a união das nossas comunidades, o enaltecimento das nossas tradições e o espírito de partilha que nos caracteriza. A iniciativa da ACAPORAMA em trazer esta celebração para a Praça do Povo reforça o papel central das nossas tradições no enriquecimento cultural e turístico da Madeira, criando uma experiência autêntica para quem nos visita e fortalecendo os laços entre as comunidades locais”, destacou o secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura.