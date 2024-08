Mais de 70 jovens artistas associam-se, entre amanhã e segunda-feira, ao Festival ALTEAR no Porto Santo, um evento de âmbito nacional que se encontra inserido nas comemorações da Semana da Juventude, que terá como palco a Praça do Barqueiro, a partir das 21h30.

Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, presidiu, esta tarde, à apresentação do evento, relevando que “tudo o que possa potenciar o futuro da juventude” não é um esforço é “uma responsabilidade de todos”.

Refira-se que a iniciativa, promovida pela New Classic – Associação de Eventos Culturais da Madeira, conta com o apoio da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direção Regional e Juventude, e da Câmara Municipal do Porto Santo.

No púlpito, a governante destacou o facto de o Festival assumir uma dimensão de residência artística, exposição, atuações de rua e concertos musicais de diversos géneros com idades entre os 15 e os 30 anos.

“Apoiar este certame é uma das formas que nós, Governo Regional, temos de dar a conhecer o trabalho que se faz na Região, ajudando os jovens artistas a desenvolverem os seus projetos, a mostrá-los ao público e abrindo-lhes caminhos para desenvolverem a sua carreira”, constatou, relevando o trabalho que o Governo Regional tem feito ao longo dos anos no sentido de reforçar as suas políticas de apoio à Juventude.

A este propósito, Ana Sousa indicou a aposta do executivo regional no que toca aos programas de ocupação de tempos livres, denotando que, no Porto Santo, tem havido um “aumento progressivo do número de jovens” que beneficiam destas medidas, nomeadamente do ‘Jovem em Formação’, o ‘Monitor Jovem’ e o ‘Colombo’. “Temos, neste momento, 126 jovens envolvidos nos diferentes programas em vigor, o que representa - para a secretaria que tutelo - um investimento acima dos 46 mil euros”, reforçou, apelando aos jovens que aproveitem essas ferramentas.