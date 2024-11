Ponta do Sol: Vila Natal 2024 abre dia 6 e o programa está online

O programa do evento ‘Vila Natal 2024’, da Câmara Municipal da Ponta do Sol, começa no dia 6 de dezembro e prolonga-se até 6 de janeiro de 2025.

Será um mês de muita música, cultura e dee celebração de muitas tradições, com informações detalhadas no site oficial.

De acordo com um comunicado da autarquia, ao longo das ruas, os enfeites da época e os vários presépios vão revelar um pouco da história e das tradições da Ponta do Sol e da Região.

A ‘Vila Natal 2024’ começa com o acender das luzes, no dia 6, a partir das 19 horas, seguindo-se, pelas 19h30, uma atuação dos Seca Pipas, um grupo de animação popular.

A sempre aguardada chegada do Pai Natal à vila da Ponta do Sol acontece no dia 7 de dezembro, sábado, num momento preparado para cativar os mais novo, e não só.

“Aproveite ainda a visita à Ponta do Sol e delicie-se com os aromas e sabores típicos da época que estão à sua espera nas barraquinhas de comes e bebes. Aproveite também para comprar algumas prendas no Mercadinho Especial de Natal”, convida o executivo camarário liderado por Célia Pessegueiro.