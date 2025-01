Amanhã, a partir das 21h30, na Avenida 1.º de Maio, decorre o tradicional espetáculo ‘Cantares de Reis’ na Ponta do Sol.

O primeiro domingo do ano traz uma das mais belas e antigas tradições do concelho até perto das pessoas. Bem junto ao presépio da Vila da Ponta do Sol irão atuar 8 grupos de diferentes partes do concelho e 1 grupo convidado de Gaula, Santa Cruz.

Este evento, organizado pelo Grupo de Folclore da Ponta do Sol em coorganização com o Município da Ponta do Sol, exalta a tradição há 20 anos sempre no mesmo formato, numa iniciativa que pretende preservar e divulgar a riqueza e diversidade dos Cantares de Reis existentes na Ponta do Sol, como em outros locais da Região.