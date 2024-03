Bom dia!

- A reunião plenária n.º 32 arranca às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O Madeira Tecnopolo acolhe a partir de hoje até ao dia 24 de março o Mercado de Automóveis Usados, entre as 10h00 e as 22h00. A inauguração está agendada para as 18h00, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

- Na escola EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia, a partir das 10h45, a apresentação do ‘Jogo da Sustentabilidade’ seguida do projeto ‘Campanha Energia Habitação’, às 11h10. A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, marca presença nos dois eventos.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, às 11h00, em Santa Rita, a empreitada do Hospital Central e Universitário da Madeira (HCUM) - 2.ª dase, estruturas e arranjos exteriores.

- Às 14h30, na Biblioteca de São Vicente, a abertura da exposição ‘A ilha do Tesouro – do Baú à Aventura’.

- Pelas 16h00, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, vai decorrer a cerimónia de entrega dos diplomas comprovativos de atribuição da Bolsa de Estudo por Mérito, aos estudantes em 2021/2022.

- Das 19h00 às 21h00, o primeiro dia do ‘Madeira Fantastic FilmFest’ no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, Rua do Matadouro.

- A Biblioteca da Escola da Torre recebe, às 19h20, um Chá Literário – Poetas de Abril, com a Professora Luísa Paolinelli, Carlos Barradas e Cátia Pestana.