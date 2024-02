Polícias protestam no jogo do Nacional mas garantem cortejo de logo à noite

Em cima da mesa esteve um protesto também para esta noite, durante o cortejo de Carnaval.

O protesto insere-se numa grande vaga de contestação que teve início após o Governo ter aprovado o pagamento de um suplemento de missão para os inspetores das várias carreiras da PJ.

O protesto, que já aconteceu em jogos do Marítimo, no estádio dos Barreiros, aconteceu esta tarde durante o desafio na Choupana e foi semelhante ao que aconteceu já em vários jogos no continente. A falta de atenção relativamente às forças de segurança tem motivado muitos protestos também na Madeira.

O JM sabe, por exemplo, que em cima da mesa esteve a possibilidade de um protesto durante o desfile de Carnaval desta noite, reclamação que acabou por ficar na gaveta para não prejudicar os interesses da Região.

A ideia dos polícias era, a poucas horas do início do cortejo de Carnaval, anunciarem motivo de doença para estarem ausente do policiamento, facto que dificultaria a organização do cortejo que leva milhares de turistas e locais ao Funchal.