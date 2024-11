“Podemos estar satisfeitos com os valores atribuídos ao Suplemento Especial de Pensão e ao Acréscimo Vitalício de Pensão?”. A pergunta foi lançada, esta manhã, por Ireneu Barreto, representante da República para a Região Autónoma da Madeira, na cerimónia de inauguração do monumento em homenagem aos combatentes na Ponta do Sol.

Pese embora sublinhe que os avanços verificados na concretização do Estatuto do Antigo Combatente devem ser louvados, Ireneu Barreto refere que isso não pode distrair da necessidade, “da obrigação moral” de ir mais além no apoio aos ex-combatentes.

“A proposta que já deixei foi a de sujeitar estas prestações a condição de recursos e utilizar as poupanças que daí adviriam para aumentar substancialmente o valor das prestações efetivamente pagas. Talvez falte ainda à tão rica língua portuguesa uma palavra que nos permita matizar o valor dos gestos simbólicos. É que, se a inauguração deste Monumento carrega um simbolismo que devemos celebrar, o valor do Suplemento Especial de Pensão e do Acréscimo Vitalício de Pensão é mesmo unicamente simbólico”, reforça.

Ireneu Barreto acredita que está na altura de transformar estas prestações em direitos com um impacto relevante na vida dos ex-combatentes. “Não me cansarei de o assinalar publicamente e a quem de direito”, frisa.