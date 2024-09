Bom dia!

- Principia às 9h00 a reunião plenária nº 16, que marca o regresso da atividade dos plenários à Assembleia Legislativa da Madeira.

- No Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, às 9h30, a sessão de abertura do V Seminário Regional Municípios Amigos do Desporto, com o tema ‘Transformar a Idade em sabedoria: Estratégias para o Envelhecimento ativo e saudável’.

- A AMI realiza uma sessão informativa sobre linha de financiamento para ações de transição ecológica, pelas 10h30, na Reitoria da Universidade da Madeira.

- A primeira reunião da Comissão de Inquérito aos Incêndios está marcada para as 14h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O Centro Cultural e de Investigação do Funchal, na Rua do Matadouro, acolhe, a partir das 16h00, a cerimónia de homenagem e de vinculação de enfermeiros recém-licenciados.

- Às 17h30, na Quinta Magnólia, o presidente do Governo Regional preside à cerimónia de entrega de louvores a atletas, equipas e técnicos da Região que se distinguiram ao nível nacional e internacional nas respetivas modalidades durante a época 2023/24.

- O lançamento do livro ‘Manual de Infidelidade’, de José Gameiro, está agendado para as 18h00, no Colégio dos Jesuítas.

- Pelas 18h00, a apresentação do Rali Municípios do Funchal e Câmara da Lobos, no átrio da Câmara Municipal do Funchal.