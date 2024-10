O Plaza Madeira está a preparar atividades para os mais pequenos assinalarem o tradicional “Pão por Deus”, a 1 de novembro.

A partir das 16h00, o Plaza Madeira será palco de histórias, música, teatro, tradição e muita animação. A iniciativa, intitulada ‘Fruta, Doçura ou Travessura’ tem vagas limitadas, pelo que os interessados deverão inscrever-se até 31 de outubro no Balcão de Informações (piso 2) ou na loja FLOW (piso 0).

No dia 1 de novembro, os participantes deverão reunir-se junto ao parque infantil do piso 1, ponto de partida para um percurso que os levará a percorrer diferentes lojas do centro comercial em busca de doces. As crianças, que poderão vir mascaradas, serão organizadas em grupos acompanhados por promotoras e poderão ser acompanhadas pelos respetivos familiares.