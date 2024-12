Localizadas num ponto estratégico da Ribeira Brava, as Piscinas são, há 16 anos, um centro de atividade física e bem-estar, que promove a saúde e a interação social, espaço este, que já acolheu mais de 31 mil utilizadores só em 2024, ultrapassando em novembro os valores de 2023.

“A Infraestrutura que celebra 16 anos de existência possui uma piscina de 25m, ideal para nadadores de todos os níveis, seja para treinos mais intensivos ou para mergulhos de atividade física regular ou apenas amadores. O tanque de aprendizagem oferece um ambiente seguro e controlado que serve para a aprendizagem da natação, para a natação de reabilitação ou para a realização de várias outras práticas, como a hidroginástica ou adaptação ao meio aquático para os mais pequeninos. Por outro lado, o ginásio foi projetado para atender às necessidades de todos os tipos de praticantes, desde o iniciante ao atleta mais entusiasta de fitness”, destaca nota da tutela.

Para celebrar esta data, as Piscinas da Ribeira Brava arrancaram o seu aniversário com os alunos da Escola Padre Manuel Álvares e os alunos do Desporto Escolar do 1º ciclo da Ribeira Brava, na piscina de 25m. Seguidamente teve lugar as aulas de hidroginástica da Universidade Sénior. Posteriormente organizaram um momento de confraternização com os utentes, professores, colaboradores e a equipa do Ginásio que acompanha o espaço desde a sua abertura.

Na ocasião, Nivalda Gonçalves, presidente da Ponta do Oeste, entidade gestora do espaço, referiu que as Piscinas da Ribeira Brava acrescentam valor à qualidade de vida da população, tendo em conta que, em 2008, aquando da sua inauguração, trouxeram ao Concelho da Ribeira Brava as melhores condições para a prática da natação e um ginásio totalmente equipado. Ressalvou também a importância das associações e entidades públicas que frequentam as piscinas ao longo de todo o ano, nomeadamente a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, todas as escolas de 1º ciclo do Concelho, através do Desporto Escolar, o CAO da Ribeira Brava, a Associação Cultural e Desportiva de São João, a Universidade Sénior local e a Associação Desportiva do Campanário.

A tutela destaca ainda o cuidado que existe no espaço na inclusão de todas as pessoas, tendo em conta que o tanque de aprendizagem, com acessibilidade para todos, está equipado com um elevador hidráulico e uma rampa com corrimão para facilitar o acesso das pessoas com mobilidade reduzida à prática de atividades no meio aquático. O elevador hidráulico, através das transferências de pressão da água, torna segura e confortável a entrada e a saída de pessoas. A rampa com corrimão é também adequada para pessoas que utilizam cadeiras de rodas ou que têm dificuldade em subir e descer escadas.

De referir que a Ponta do Oeste procurou fazer mudanças que promovem uma pegada ecológica menor, com o investimento na colocação de bombas de calor para aquecimento da água, reduzindo custos de manutenção associados, implementação de medidas de Eficiência Energética, reparações no deck e aquisição de equipamentos desportivos diversificados.