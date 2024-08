O CDS-PP Madeira defende que os residentes estejam isentos ou paguem uma tarifa de estacionamento reduzida nos estacionamentos de acesso ao Pico do Arieiro.

Em comunicado, o CDS refere que compreende as medidas do Governo Regional para disciplinar os acessos aos percursos pedestres, mas não pode aceitar que os residentes paguem quatro euros por hora para estacionar no Pico do Arieiro.

“É prudente e de bom senso que se estude uma tarifa reduzida, ou mesmo isenção para os residentes na Região que não têm nenhuma responsabilidade no aumento do fluxo de turistas naquela zona e a outras e que não dispõem de poder de compra equivalente a quem nos visita”, refere a mesma nota.

Uma solução, refere o CDS, será a isenção de pagamento nos parques mais distantes e apenas o pagamento de uma tarifa mínima no estacionamento mais próximo do Pico do Arieiro.

O mesmo principio de discriminação positiva para os residentes deve ser aplicado noutros parques e serviços que venham a ser criados, defendem ainda os centristas.

“Ao contrário de outros”, escreve a mesma nota, o CDS saúda o crescimento do turismo na Madeira, criando emprego, deixando receitas e gerando riqueza, mas também entende que quem governa tem de estar atento à subida de preços, provocada pelo aumento do fluxo turístico e encontrar medidas para reduzir o seu impacto na vida dos madeirenses e residentes.

As discriminações positivas em termos de pagamento de determinados serviços para os residentes são práticas em muitos destinos turísticos e não contrariam as regras da União Europeia. Como o CDS tem vindo a defender o crescimento económico tem que ter reflexos na melhoria da qualidade de vida e de bem-estar de toda a população.