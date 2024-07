Decorre nesta manhã de quarta-feira, na ALRAM, mais uma sessão plenária que arranca, no Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), com a apresentação de três votos de pesar pelo falecimento de Joana Justa Rosário Coelho, falecida aos 87 anos.

Votos apresentados pelos partidos PSD, JPP e Chega.

O Partido Social Democrata acaba de, na voz da deputada Carla Rosado, em representação do grupo parlamentar social-democrata, destacar a “personalidade bem conhecida” do Porto Santo que foi Joana Coelho, conforme aclarou, e ter dedicado grande parte da sua vida “ao bem comum”, contribuindo para o bem-estar da comunidade.

Também o JPP, com Carlos Silva, enalteceu a vida profissional de Joana Coelho, ressalvando a sua passagem pela mesa da Assembleia Municipal, no Porto Santo, destacando o seu “profundo humanismo”, endereçando à família as mais sentidas condolências.

Do partido Chega, Miguel Castro, realça o legado “inestimável” desta docente, “contribuindo significativamente para o desempenho das pessoas da ilha”.

Seguiu-se um minuto de silêncio pela perda de Joana Coelho a que todos os partidos de associaram.