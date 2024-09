O secretário regional da Saúde e Proteção Civil sentiu hoje uma “indisposição”, no período do almoço, durante uma visita de trabalho ao Porto Santo, e precisou ser assistido no centro de saúde local.

O presidente do Governo Regional comentou esta tarde o sucedido, para dizer que ainda estava a recolher informação, mas que esperava que tudo ficasse bem.

Ao que apurou o JM, Pedro Ramos foi, por precaução, ao centro de saúde do Porto Santo, onde foi sujeito a “exames”.

O secretário regional deverá voltar esta noite à Madeira, no avião que assegura a ligação inter-ilhas.