José Costa Velho garante que o Sindicato Nacional de Proteção Civil não alinha em desavenças políticas, mas assegura que, enquanto o presidente da Proteção Civil da Madeira, “tem formação na área”, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil “não tem qualquer prova dada”.

A ser ouvido em comissão de apuramento sobre as responsabilidades sobre os incêndios na Madeira, o representante do Sindicato Nacional de Proteção Civil diz não saber a razão de António Nunes não se chegar à frente nas declarações sobre as ocorrências e sim Pedro Ramos, “que pouco conhece” sobre a matéria. Numa audição que teve início há mais de uma hora, questionaram Costa Velho, Marta Freitas e Bruno Melim, do PS e do PSD, respetivamente. Neste momento, Bruno Melim continua a questionar José Costa Velho, sendo que os ânimos estão ligeiramente exaltados. José Costa Velho exige respeito para com o Sindicato Nacional de Proteção Civil.

”Estou a ser ouvido sobre os incêndios na Madeira. O senhor deputado, desde que começou, só fala de política e não dos incêndios “, atirou José Costa Velho.