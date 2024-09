Pedro Paixão candidato à presidência da Casa do Povo do Santo da Serra

Pedro Paixão, natural do Santo da Serra, é candidato à presidência da Casa do Povo local, cujas eleições terão lugar no próximo dia 4 de outubro, entre as 18 e as 21 horas.

O candidato lidera uma “equipa jovem e dinâmica”, pronta para trazer uma nova energia à Casa do Povo. “A nossa equipa está cheia de vontade de fazer mais e melhor pela freguesia de Santo António da Serra. Juntos, acreditamos que podemos contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da nossa comunidade,” afirma, sublinhando “o espírito colaborativo e a motivação do grupo que o acompanha”.

A lista A, para a Mesa da Assembleia Geral, propõe Nélia Melim como presidente, com Maria Baptista como 1.ª secretária e Alexandra Silva como 2.ª secretária. Esta equipa inclui ainda os suplentes Ana Freitas e Maria Jesus.

Quanto à Direção, propõe Pedro Paixão como presidente, Cristina Freitas no cargo de secretária e Cristina Alves como tesoureira. Os suplentes são César Freitas e Moisés Silva

Para o Conselho Fiscal. propõe Sónia Gouveia como presidente, contando com Maria Baptista como 1.ª vogal e José Jesus como 2.ª vogal. Os suplentes deste órgão são José Silva e Maria Jardim.

Entre os principais objetivos para o mandato, a equipa liderada por Pedro Paixão pretende “atuar em várias áreas essenciais para o desenvolvimento da freguesia, como a inclusão social, mobilidade, dinamização de atividades culturais e recreativas, e o apoio ao desenvolvimento agrícola e económico”.

Por fim, o candidato à presidência da Direção sublinha que “As Casas do Povo desempenham um papel central na coesão social e no apoio à comunidade local, e esta candidatura pretende reforçar o seu impacto, alinhando-se com as necessidades e expectativas da população.”